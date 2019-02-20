Завтра суд розгляне скаргу захисту на запобіжний захід Мангеру



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15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти Мангера під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень

Судове засідання розпочнеться о 17:10

Київський апеляційний суд розгляне скаргу сторони захисту на запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру 21 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

«Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 лютого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави відносно підозрюваного Владислава Мангера, призначено на 21 лютого (17 год. 10 хв.)», - заявили в суді.

Зазначається, що відповідно до вимог КПК України, автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач В.М. Лашевич, судді І.О. Рибак, М.А. Ященко.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти Мангера під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила про арешт без можливості застави. Захист Мангера оскаржив це рішення.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.