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    Завтра суд розгляне скаргу захисту на запобіжний захід Мангеру

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    <p>15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти Мангера під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень</p> - Завтра суд розгляне скаргу захисту на запобіжний захід Мангеру

    15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти Мангера під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень

    Судове засідання розпочнеться о 17:10

    Київський апеляційний суд розгляне скаргу сторони захисту на запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру 21 лютого.

    Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

    «Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Шевченківського  районного суду міста Києва від 15 лютого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави відносно підозрюваного Владислава Мангера, призначено на 21 лютого (17 год. 10 хв.)», - заявили в суді.

    Зазначається, що відповідно до вимог КПК України, автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач В.М. Лашевич, судді І.О. Рибак, М.А. Ященко.

    Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд Києва вирішив взяти Мангера під варту до 3 березня із можливістю внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила про арешт без можливості застави. Захист Мангера оскаржив це рішення.

    За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.

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