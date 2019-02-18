Підозрюваний у вбивстві Гандзюк вийшов на роботу



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11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк

Мангер прийшов на апаратну нараду в облраду

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якому оголошено підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, вийшов на роботу. Про це повідомляє прес-служба Херсонської облради.

Як зазначається, Мангер прийшов на апаратну нараду.

«Апаратна нарада на чолі із головою Херсонської обласної ради Владиславом Мангером розпочала сьогодні, 18 лютого, робочий тиждень. Одним з ключових питань стало виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями», - йдеться в повідомленні.

Голова облради при цьому заявив, що «люди чекають від нас рішучих кроків та чесного виконання своїх обов’язків». Також він заслухав звіт щодо роботи комунальних підприємств за тиждень та доручив тримати на контролі їхню діяльність.

Як повідомлялося, 11 лютого генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

У ніч на 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу за нього вніс його адвокат.

Сам Владиславом Мангер на своїй сторінці в соцмережі Facebook стверджує, що зазначеного злочину не коїв, він невинен. ВІн заявив, що вважає підозри проти себе політичним замовленням" та втіленням сценарію з його дискредитації. Зокрема, Мангер підкреслив, "не з мого офісу виїжджали виконавці замовлення; не мій помічник передавав їм гроші; не у мене був із Катериною конфлікт”.

Він також заявив, що за життя Катерина Гандзюк була, м’яко кажучи, під опікою деяких високопосадовців СБУ, які прикривали браконьєрів в області. На допиті він назвав деякі прізвища.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла. Жінка перенесла декілька операцій та 4 листопада 2018 року померла.