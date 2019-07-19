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    Завтра суд вирішить, чи буде балотуватися Онищенко

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    Олександр Онищенко - Завтра суд вирішить, чи буде балотуватися Онищенко
    Олександр Онищенко

    Прізвища Онищенка наразі немає у виборчому бюлетені

    Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук сподівається, що Верховний Суд напередодні виборів до Верховної Ради поставить крапку в питаннях реєстрації окремих кандидатів у народні депутати.

    Про це вона сказала на брифінгу в п'ятницю в Києві.

    «У нас є кілька судових справ, одна з них слухатиметься завтра о 10 годині ранку і після цього питання про реєстрацію – не реєстрацію буде вирішено», - повідомила Сліпачук.

    Після брифінгу голова ЦВК уточнила, що йдеться про позов Олександра Онищенка, якому Центрвиборчком відмовив у реєстрації. Вона зазначила, що прізвища Онищенко немає у виборчому бюлетені, і залежно від рішення суду, ЦВК може зіткнутися з проблемою внесення його до бюлетеня.

    «Ми це питання досліджуємо. Працюємо, зокрема, для з'ясування всіх технологічних і тимчасових рамок для реалізації рішення суду, але зараз я його не маю», - сказала Сліпачук журналістам.

    Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом в народні депутати від Соціалістичної партії України в окрузі №93.

    У відповідь ЦВК оскаржила це рішення.

    5 липня Верховний Суд заборонив Онищенку брати участь у виборах.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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