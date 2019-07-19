Завтра суд вирішить, чи буде балотуватися Онищенко



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Олександр Онищенко

Прізвища Онищенка наразі немає у виборчому бюлетені

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук сподівається, що Верховний Суд напередодні виборів до Верховної Ради поставить крапку в питаннях реєстрації окремих кандидатів у народні депутати.

Про це вона сказала на брифінгу в п'ятницю в Києві.

«У нас є кілька судових справ, одна з них слухатиметься завтра о 10 годині ранку і після цього питання про реєстрацію – не реєстрацію буде вирішено», - повідомила Сліпачук.

Після брифінгу голова ЦВК уточнила, що йдеться про позов Олександра Онищенка, якому Центрвиборчком відмовив у реєстрації. Вона зазначила, що прізвища Онищенко немає у виборчому бюлетені, і залежно від рішення суду, ЦВК може зіткнутися з проблемою внесення його до бюлетеня.

«Ми це питання досліджуємо. Працюємо, зокрема, для з'ясування всіх технологічних і тимчасових рамок для реалізації рішення суду, але зараз я його не маю», - сказала Сліпачук журналістам.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав ЦВК зареєструвати Онищенка кандидатом в народні депутати від Соціалістичної партії України в окрузі №93.

У відповідь ЦВК оскаржила це рішення.

5 липня Верховний Суд заборонив Онищенку брати участь у виборах.

Джерело: Інтерфакс-Україна