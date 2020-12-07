Завтра в Україні очікується вітер і мороз

У Києві 8 грудня сонця поменшає, хмар та вологості повітря побільшає, вдень можлива навіть якась сніжна невеличка мряка

Температура повітря вночі у деяких областях знижуватиметься до -14 градусів, а вдень у середньому підніматиметься до +2

В Україні 8 грудня антициклон зумовить суху погоду в більшості областей України, проте на південному заході та в західних областях є ймовірність опадів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«Хай і незначні опади можуть вдень досягнути навіть Вінницької та Київської областей. У вівторок вітер східного та південно-східного напрямків в Україні знову буде рвучким, сильним, до штормових поривів. Холодна повітряна маса арктичного походження все ще залишається над Україною», – прогнозує синоптик.

За словами Дяденко, найближчої ночі температура повітря опуститься до -5-11 градусів, на Сході -7-14 градусів, у західних областях 0-5 морозу, у південній частині -2-8 градусів морозу, на півдні Одещини становитиме близько нуля.

«Вдень у вівторок температура повітря становитиме -1-5 градусів, на Заході та Півдні від 2 морозу до 2 тепла, в Криму та на Закарпатті +4+8 градусів», – інформує Діденко.

Також згідно з її прогнозом, у Києві 8 грудня сонця поменшає, хмар та вологості повітря побільшає, вдень можлива навіть якась сніжна невеличка мряка. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, із сильнішими поривами.

Як повідомлялося, у Києві в останній день осені – 30 листопада – відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря до «мінусових» значень. Це свідчить про початок метеорологічної зими у столиці.