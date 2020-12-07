До Києва завітала метеорологічна зима

Метеорологічна зима завітала до Києва на 4 дні пізніше кліматичної норми

У Києві в останній день осені – 30 листопада – відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря до «мінусових» значень. Це свідчить про початок метеорологічної зими у столиці, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Кліматологи зазначили, що метеорологічна зима прийшла майже в строк, на 4 дні пізніше кліматичної норми.

«30 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -1,0 С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі», – повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня 1920 року та 31 жовтня 1988 року, а найпізніше – 29 грудня 2015 року.

«До речі в минулому році у Києві так і не зафіксували початок метеорологічної зими, що стало унікальним явищем за весь період спостережень», – нагадали кліматологи.

Як повідомлялося, середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року.

Середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°С, що вище за кліматичну норму на 1,7°С.

Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4°С. Це забезпечило йому першу позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року. У жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди.