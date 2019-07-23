Заявки на отримання паспортів РФ подали близько 30 тис. жителів ОРДЛО, - ЗМІ



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На сьогодні близько 7 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей паспорти отримали, 30 тис. чекають рішення

Заявки на отримання громадянства Росії в спрощеному порядку подали близько 30 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Про це повідомив у вівторок журналістам губернатор Ростовської області Василь Голубєв, передає ТАСС.

«На сьогодні близько 7 тис. паспорти отримали, 30 тис. чекають рішення», - сказав він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 17 липня розширив дію указу про паспортизацію Донбасу на весь регіон.

Суть указу полягає в тому, що цей документ наділяє правом отримання громадянства Росії в спрощеному порядку жителів тих регіонів Донецької і Луганської областей, які знаходяться під контролем центральної української влади.

Як повідомляв «Главком», 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ №183 про надання можливості отримати російське громадянство за спрощеною процедурою для окремих категорій осіб. Зокрема, таким правом наділені українці, які народилися і постійно проживали на території нині окупованого Севастополя і Криму і виїхавши до 18 березня 2014 року.

Крім того, в квітні цього року Путін підписав указ, що дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку жителям окупованих територій України на Донбасі.