Волкер заявив, що паспортизація Донбасу загрожує Мінському процесу

Волкер зазначив, що Росія повинна виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями

Видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди та загрожує мирному процесу, переконаний спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Про це Волкер написав у Twitter.

«Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей та загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України», - заявив він.

Волкер додав, що Росія повинна виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями.

Russia needs to fulfill its Minsk obligations. Expediting Russian passports for Ukrainian citizens flies in the face in the spirit of the Minsk agreements and puts at risk efforts to bring peace to the citizens of Ukraine.