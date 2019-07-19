Між Зеленським та Путіним розпочалася війна паспортів

Українські паспорти для виїзду за кордон

Мета Путіна очевидна: паспорт з двоголовим орлом у кишені українця - це привід у будь-який момент заявити про утиски російських громадян

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС України розробити механізм надання громадянства етнічним українцям, які живуть за кордоном. Так глава української держави відреагував на ухвалене Володимиром Путіним рішення про спрощену видачу паспортів РФ жителям Донбасу. Мешканці так званих «ЛНР» і «ДНР» вже кілька місяців можуть отримувати паспорти з двоголовим орлом. Тепер ця можливість з'явиться і в тих, хто живе на підконтрольній Києву частині Донбасу. Відповідь Зеленського навряд чи зупинить «паспортну експансію» Путіна, оскільки кінцевою метою для нього була і залишається вся Україна, а не тільки Донбас.

Росія там, де громадяни Росії?

Паспорти громадян Російської Федерації на території України Кремль почав активно роздавати ще в 1990-х, за часів президентства Леоніда Кучми. Тоді мер російської столиці Юрій Лужков взяв «шефство» над Севастополем і моряками Чорноморського флоту Росії. Українські спецслужби повідомляли про те, що будівництво Москвою житла і фінансові вливання в кримську соціальну інфраструктуру відбуваються паралельно з видачею жителям Криму паспортів громадян РФ. Однак тоді офіційний Київ не надавав особливого значення цим фактам. Мовляв, чи привід це для сварки між двома дружніми народами?

Поки в Києві жили ілюзіями щодо рівноправних і дружніх відносин з Росією, Москва продовжувала роздавати в Україні паспорти, лобіювати статус російської мови як другої державної (або мови з особливим статусом) і створювати в Україні зачатки «русского мира». Саме турботою про майбутнє носіїв російської мови Кремль пояснював і анексію Криму, і дії на Донбасі. Для Москви російська мова була і залишається тим маркером, який дозволяє їй визначати західні кордони Російської Федерації.

Мета, заради якої Кремль затіяв масову паспортизаціюжителів Донбасу, абсолютно зрозуміла: паспорт з двоголовим орлом в українця - це привід у будь-який момент заявити про утиски громадян РФ. Уявіть собі, що буде, якщо завтра під обстріл на Донбасі потраплять новоявлені росіяни. Або що трапиться, якщо мешканці східної України, отримавши російське громадянство, організують акцію «Путін, прийди!» - як це було в 2014 році. Навряд чи хтось у цій ситуації зможе зупинити інтервенцію Росії в Україну під приводом захисту співвітчизників.

Асиметрична відповідь Зеленського

Президент Зеленський впевнений, що боротися з паспортизацією Донбасу Путіним можна, перш за все, шляхом спрощення видачі паспортів громадян України етнічним українцям і тим, хто страждає від порушення прав і свобод у сусідніх державах. МЗС України ще належить розробити механізм видачі українських паспортів. Але Зеленський, на відміну від Путіна, ніколи не був і не буде збирачем земель українських. Імовірність того, що він з армією піде захищати права українців на Кубані або в Приамур'ї, дорівнює нулю.

«Війна паспортів», у яку вступив Зеленський у відповідь на дії російського президента, очевидно, завершиться для України нічим. Офіційний Київ ще тільки декларує намір створити механізм паспортизації - у тому числі й для громадян Росії. А Москва вже посилила паспортну експансію на сході України. Потрібна більш жорстка відповідь. І подавати її слід не як декларацію намірів президента Зеленського чи заяви МЗС, а у вигляді дій українських спецслужб. Перш за все, на підконтрольній Києву частині Донбасу, жителі якого тепер можуть за спрощеною процедурою отримати паспорт громадянина РФ.

Гачок Путіна для України

Москва створює умови, які повинні змусити офіційний Київ піти на поступки керівництву РФ. Адже очевидно, що і без натуралізованих росіян на Донбасі Путіну вистачає проблем у Росії. І це наочно демонструє ситуація в анексованому Криму: варто згадати лише крилату фразу прем'єра Медведєва, висловлену ним в Севастополі: «Грошей немає. Але ви тримайтеся».

Паспортизація України для Путіна - це спроба Росії утримати українську державу в орбіті своїх інтересів. Очевидно, що кінцева мета Кремля - не захистити російськомовних українців, а отримати контроль не лише над Кримом і Донбасом, але й над усією українською державою. Паспорти РФ - лише частина «великого українського плану» РФ. До нього входять створення і розвиток відверто проросійських телеканалів, формування політиків, орієнтованих на Москву і таких, що рвуться до Верховної Ради, та багато іншого. Тому однієї відповіді Зеленського на російську паспортизацію Донбасу недостатньо. Час зрозуміти: Володимир Путін грає не в КВН, а у велику геополітику і розуміє лише одну мову - мову сили.

Джерело: Deutsche Welle

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