  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зайнята лише третина ліжко-місць для хворих на Covid-19

    • Розсилка
    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Середній показник заповнюваності лікарняних ліжок у січні становив 33,3%</span></p> - Зайнята лише третина ліжко-місць для хворих на Covid-19

    Середній показник заповнюваності лікарняних ліжок у січні становив 33,3%

    Фото з відкритих джерел

    Завантаженість лікарень зменшилась у порівнянні з груднем

    Станом на 3 січня в лікарняних закладах України зайнято лише 33,3% ліжок, передбачених для хворих на Covid-19. Як свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя, найбільше ліжок (49%) зайнято у Миколаївській області, найменше – у Тернопільській (22,1%). У Києві цей показник знаходиться на рівні 39%.

    Загальна кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом в Україні становить вже 65 948 одиниць.

    Показник захворюваності на коронавірус в Україні становить 287,9 випадків на 100 тисяч населення. Це в понад 7 разів перевищує норму, яка становить 40 випадків.

    Найгірша ситуація із захворюваністю спостерігається у Миколаївській (495,5) та Запорізькій (464,3) областях і місті Києві (423,9). Найкраща ситуація - у Кіровоградській (84,1), Закарпатській (110,7) та Івано-Франківській (120,8) областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1074093
    • Одужали
      728865
    • Хворіють
      326374
    • Померли
      18854

    Нагадаємо, що у грудні середня заповнюваність ліжко-місць для хворих на Covid-19 становила 40% і лише у Миколаївській та Одеській областях була менша 50%.

    Теги: лікарня населення ліжко коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies