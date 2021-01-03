Зайнята лише третина ліжко-місць для хворих на Covid-19
Середній показник заповнюваності лікарняних ліжок у січні становив 33,3%
Завантаженість лікарень зменшилась у порівнянні з груднем
Станом на 3 січня в лікарняних закладах України зайнято лише 33,3% ліжок, передбачених для хворих на Covid-19. Як свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя, найбільше ліжок (49%) зайнято у Миколаївській області, найменше – у Тернопільській (22,1%). У Києві цей показник знаходиться на рівні 39%.
Загальна кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом в Україні становить вже 65 948 одиниць.
Показник захворюваності на коронавірус в Україні становить 287,9 випадків на 100 тисяч населення. Це в понад 7 разів перевищує норму, яка становить 40 випадків.
Найгірша ситуація із захворюваністю спостерігається у Миколаївській (495,5) та Запорізькій (464,3) областях і місті Києві (423,9). Найкраща ситуація - у Кіровоградській (84,1), Закарпатській (110,7) та Івано-Франківській (120,8) областях.
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Всього1074093
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Одужали728865
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Хворіють326374
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Померли18854
Нагадаємо, що у грудні середня заповнюваність ліжко-місць для хворих на Covid-19 становила 40% і лише у Миколаївській та Одеській областях була менша 50%.