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    У світі

    Сінгапур схвалив вакцину Pfizer і BioNTech від Covid-19

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    Схвалення має тимчасовий характер - Сінгапур схвалив вакцину Pfizer і BioNTech від Covid-19
    Схвалення має тимчасовий характер
    Фото з відкритих джерел

    Повну реєстрацію дадуть тільки коли ефективність вакцини буде доведена у довгостроковій перспективі

    У Сінгапурі Управління медичних наук (Health Sciences Authority – HSA) схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Про це повідомляє пресслужба HSA у понеділок, 14 грудня.

    «Управління медичних наук Сінгапуру сьогодні видало дозвіл ... на використання вакцини Pfizer і BioNTech проти коронавірусу у Сінгапурі», – сказано у повідомленні.

    Схвалення має тимчасовий характер. Повну реєстрацію препарат пройде після того, як компанії Pfizer і BioNTech доведуть ефективність і дієвість вакцини у довгостроковій перспективі.

    При цьому перша партія надійде у країну вже у кінці грудня 2020 року, наголосив у своєму зверненні до нації прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун.

    «Ми також очікуємо, що інші вакцини будуть поставлені у Сінгапур у майбутні місяці. Якщо все піде за планом, до третього кварталу 2021 року у нас буде достатньо вакцин для всіх жителів Сінгапуру», – сказав прем'єр-міністр.

    Водночас міністерство охорони здоров'я країни виступило з рекомендацією у першу чергу провести добровільну вакцинацію серед дорослого населення, особливо найбільш вразливих груп: співробітників сфери охорони здоров'я та літніх людей.

    «Я і мої колеги, у тому числі ті, хто постарше, прищепимося одними з перших. Так ми хочемо показати вам, особливо літнім людям, як я, що ми віримо у безпеку вакцин», – додав Лі Сянь Лун.

    Нагадаємо, що США схвалили застосування вакцини від коронавірусу BioNTech і Pfizer.

    Теги: населення коронавірус
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