Понад 50% ліжок для хворих на Covid-19 заповнено у двох областях

Середній показник заповнюваності ліжок по країні – 40%

На сьогодні в середньому по країні заповнені 40% ліжок, призначених для хворих на Covid-19. Однак у двох областях цей показник сягає понад 50%.

Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, найбільш завантаженими залишаються лікарні у Миколаївській (64,5%) та Одеській областях (50,8%).

У Києві ліжка заповнені на 48%.

Всього в Україні ввели вже 64 079 лікарняних ліжок для Covid-19.

Також в країні продовжує зростати показник захворюваності Covid-19. Станом на 19 грудня в Україні цей показник складає 396,9 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Києві (696,2), Черкаській (667,5) і Запорізькій (635,8) областях.

Коронавірус в Україні

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Одужали 581

Хворіють 366

Померли 16

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Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що українські лікарні можуть виділити 90 тисяч ліжко-місць для хворих на коронавірус.