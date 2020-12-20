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    Пандемія коронавірусу

    Понад 50% ліжок для хворих на Covid-19 заповнено у двох областях

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    Фото з відкритих джерел - Понад 50% ліжок для хворих на Covid-19 заповнено у двох областях
    Фото з відкритих джерел

    Середній показник заповнюваності ліжок по країні – 40%

    На сьогодні в середньому по країні заповнені 40% ліжок, призначених для хворих на Covid-19. Однак у двох областях цей показник сягає понад 50%.

    Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, найбільш завантаженими залишаються лікарні у Миколаївській (64,5%) та Одеській областях (50,8%).

    У Києві ліжка заповнені на 48%.

    Всього в Україні ввели вже 64 079 лікарняних ліжок для Covid-19.

    Також в країні продовжує зростати показник захворюваності Covid-19. Станом на 19 грудня в Україні цей показник складає 396,9 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Києві (696,2), Черкаській (667,5) і Запорізькій (635,8) областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      964
    • Одужали
      581
    • Хворіють
      366
    • Померли
      16

    Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що українські лікарні можуть виділити 90 тисяч ліжко-місць для хворих на коронавірус.

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    Теги: Максим Степанов коронавірус
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