Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Українська сторона СЦКК повідомляє, що ворожі обстріли носять систематичний характер

Упродовж доби спостережною групою «Світлодарськ» української сторони СЦКК проведено дві фотофіксації за фактом обстрілу населеного пункту Новолуганське Донецької області. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

28 червня, з 18:12 до 19:43 ворог нещадно обстріляв місто, застосувавши при цьому артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм. Встановлено, що вогонь вівся з Горлівки. У дачному кварталі, по вулиці Вишнева, на ділянці під забудову, військові зафіксували вирву від вибуху міни. Внаслідок влучання артилерійських снарядів калібру 152 мм, у сусідніх будинках пошкоджено покрівлю, стелі та несучі стіни.

Водночас, 29 червня, на провулку Некрасова, о 17 годині ПТРК влучив на подвір’я будинку місцевої жительки. В результаті вибуху, в будинку вибиті вікна та зруйнований паркан. Спостережна група встановила, що ракета була випущена з південного напрямку з відстані близько 3000 м. На щастя, обійшлося без жертв.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що ворожі обстріли носять систематичний характер.

Як повідомлялось, у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики поцілили у санітарний автомобіль Hummer з ПТКР. У результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення. Зокрема, один з поранених – військовий медик перебуває у критичному стані.