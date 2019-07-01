  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)

    • Розсилка
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    Українська сторона СЦКК повідомляє, що ворожі обстріли носять систематичний характер

    Упродовж доби спостережною групою «Світлодарськ» української сторони СЦКК проведено дві фотофіксації за фактом обстрілу населеного пункту Новолуганське Донецької області. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    28 червня, з 18:12 до 19:43 ворог нещадно обстріляв місто, застосувавши при цьому артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм. Встановлено, що вогонь вівся з Горлівки. У дачному кварталі, по вулиці Вишнева, на ділянці під забудову, військові зафіксували вирву від вибуху міни. Внаслідок влучання артилерійських снарядів калібру 152 мм, у сусідніх будинках пошкоджено покрівлю, стелі та несучі стіни.

    Читайте також

    Водночас, 29 червня, на провулку Некрасова, о 17 годині ПТРК влучив на подвір’я будинку місцевої жительки. В результаті вибуху, в будинку вибиті вікна та зруйнований паркан. Спостережна група встановила, що ракета була випущена з південного напрямку з відстані близько 3000 м. На щастя, обійшлося без жертв.

    Українська сторона СЦКК повідомляє, що ворожі обстріли носять систематичний характер.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Збройні формування РФ двічі обстріляли Новолуганське (фото)
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    Як повідомлялось, у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики поцілили у санітарний автомобіль Hummer з ПТКР. У результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення. Зокрема, один з поранених – військовий медик перебуває у критичному стані.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас війна Донеччина військові СЦКК автомобіль Операція Об’єднаних сил місто ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ