На Донбасі через обстріл поранено жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами постраждалої, увечері 14 червня, коли стався обстріл, вона перебувала у себе вдома на вулиці Гоголя, 10 в Олександрівці

В результаті обстрілу в непідконтрольних Україні населеному пункті Олександрівка Донецької області 70-річна жінка отримала поранення. Про це повідомляє пресслужба Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

«У лікарні, розташованій в Петровському районі Донецька (непідконтрольний уряду, 15 км на південний захід від центру міста), команда Місії бачила жінку з закривавленими бинтовими пов'язками на ногах, голові, руках, а також в області грудної клітини і черевної порожнини. 18 червня медпрацівники повідомили СММ, що до них надійшла жінка з осколковими пораненнями», - йдеться в повідомленні.

За словами постраждалої, увечері 14 червня, коли стався обстріл, вона перебувала у себе вдома на вулиці Гоголя, 10 в Олександрівці. Також вона додала, що їй ще доведеться робити операцію з видалення двох осколків.

Як повідомлялось, місто Авдіївка Донецької області вдруге за тиждень, 30 червня, опинилося під вогнем бойовиків. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватних будинки.

Нагадаємо, 26 червня бойовики обстріляли прифронтову Авдіївку. В результаті обстрілу було пошкоджено чотири будинки. Обійшлося без постраждалих та поранених серед мирного населення.

Також нагадаємо, що у неділю, 30 червня, бойовики на Донбасі 23 разипорушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.