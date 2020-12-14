Збройні сили отримали велику партію бронеавтомобілів «Козак-2» (фото)

На сьогодні понад 240 машин «Козак-2» використовуються збройними силами та силовими структурами України

Збройні сили України отримали велику партію броньованих автомобілів «Козак-2».

Передає Український мілітарний портал.

Підприємство НВО «Практика» передало на озброєння бронемашини, виготовлених для потреб Збройних сил України відповідно до Державного оборонного замовлення.

На підприємстві зазначили, що бронемашина на 70% виготовлена з компонентів і комплектуючих вітчизняного виробництва, які поставляє десяток українських підприємств.

«Вже майже 5 років наші бронеавтомобілі допомагають укріплювати обороноздатність нашої держави», – розповідають на НВО «Практика».

Бронеавтомобіль пройшов повний цикл державних випробувань і у березні 2017-го прийнятий на озброєння вітчизняного війська.

На сьогодні понад 240 машин використовуються збройними силами та силовими структурами України.

Броньований автомобіль «Козак-2» ПСЗА-5 (захист 5-го класу) розроблений у 2015 році.

У листопаді 2016 року, наказом Міноборони №588, допущений до експлуатації в ЗСУ на особливий період, а за півроку – 21 березня 2017 року наказом №158 прийнятий на озброєння Збройних сил України.