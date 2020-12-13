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    Для катерів Військово-морських сил України збудовано новий плавучий причал

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    Фото: mil.gov.ua - Для катерів Військово-морських сил України збудовано новий плавучий причал
    Фото: mil.gov.ua

    Виготовлений у Херсоні причал буде дислоковано в порту Південний на Одещині

    Новий плавучий причал для катерів ВМС України зараз прямує до порту Південний в Одеській області. Відповідне відео розміщене на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.  Також повідомляється, що причал виготовлено на державному заводі «Паллада» у Херсоні.

    Сума контракту на будівництво від Міноборони становила 23,5 млн грн. Довжина причалу з надміцного бетону – 57 метрів.

    «Замовлення Міноборони для заводу «Паллада» – перше за роки Незалежності. Посилюємо спроможності Військово-Морських Сил України у Чорному морі!», – зазначається в повідомленні.

    Раніше головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що Україна будуватиме десантні кораблі, а «Кузня на Рибальському» припинить випускати бронекатери

    Також стало відомо, що французька компанія «Ocea» почала будувати перші катери для українських прикордонників.

    Теги: Міноборони Україна ВМС Руслан Хомчак
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