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    Збройні сили показали танкові тренування на Донбасі

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    <span>Танкові маневри ЗСУ на Донбасі</span> - Збройні сили показали танкові тренування на Донбасі
    Танкові маневри ЗСУ на Донбасі
    Скпіншот

    Тренування відбулися у районі проведення Операції Об'єднаних сил

    У районі проведення Операції Об'єднаних сил ЗСУ провели навчальні маневри танкових підрозділів з ведення оборонного бою. Про це повідомляється на сторінці штабу Об’єднаних сил у Facebook.

    «У районі проведення Операції Об'єднаних сил пройшли тренування танкових підрозділів з виходом у зазначений район для проведення практичних дій», - йдеться в повідомленні.

    Уточнюється, що тренування проходили з метою підтримки умінь особового складу при веденні активних дій і швидкого маневрування при веденні оборонного бою.

    Напередодні Міноборони показало, як на півдні України підрозділи десантно-штурмових військ провели тактико-спеціальні навчання з відбиття загрози з моря. Під час навчань військові отримували навички швидко висуватися на небезпечні напрямки і утримувати противника, що висадився на узбережжі, до приходу основних сил.

    Також українські військові збили ворожий дрон на Донбасі. Це сталося 9 грудня. 

    Крім того цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що українські бійці скоро отримають «антидронові рушниці»

    Теги: Донбас ЗСУ Міноборони військові навчання військові навчання Операція Об’єднаних сил
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