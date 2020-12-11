Збройні сили показали танкові тренування на Донбасі
Тренування відбулися у районі проведення Операції Об'єднаних сил
У районі проведення Операції Об'єднаних сил ЗСУ провели навчальні маневри танкових підрозділів з ведення оборонного бою. Про це повідомляється на сторінці штабу Об’єднаних сил у Facebook.
«У районі проведення Операції Об'єднаних сил пройшли тренування танкових підрозділів з виходом у зазначений район для проведення практичних дій», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що тренування проходили з метою підтримки умінь особового складу при веденні активних дій і швидкого маневрування при веденні оборонного бою.
Напередодні Міноборони показало, як на півдні України підрозділи десантно-штурмових військ провели тактико-спеціальні навчання з відбиття загрози з моря. Під час навчань військові отримували навички швидко висуватися на небезпечні напрямки і утримувати противника, що висадився на узбережжі, до приходу основних сил.
Також українські військові збили ворожий дрон на Донбасі. Це сталося 9 грудня.
Крім того цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що українські бійці скоро отримають «антидронові рушниці».