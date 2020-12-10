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    Міноборони не знайшло Бутусову посади і заявило про «комплекс Наполеона» у журналіста

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    Журналіст Юрій Бутусов був згоден працювати у Міноборони - Міноборони не знайшло Бутусову посади і заявило про «комплекс Наполеона» у журналіста
    Журналіст Юрій Бутусов був згоден працювати у Міноборони
    Фото: Фейсбук Юрія Бутусова

    Бутусов часто критикує роботу Міноборони

    У Міністерстві оборони заявили, що за результатами співбесіди з журналістом Юрієм Бутусовим, кадрові служби повідомляють про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Зазначається, що ідея долучити Юрія Бутусова до роботи у межах Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони, адеж повинні бути відповідні професійні підстави, які, за оцінкою кадрового органу МОУ, у Бутусова поки відсутні.

    «За результатами розмови з шановним журналістом сьогодні, кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій, котрі наразі перевищують його рівень необхідних компетенцій», - йдеться в повідомленні.

    У відомстві зауважили, що призначення на посади в Міноборони здійснюється відповідно до законів України і ця процедура не може бути переглянута.

    «Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати «міністра оборони», ані для авторів чудесних «програм», в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з «комплексом Наполеона», - наголосили в Міноборони.

    У відомстві сподіваються, що в разі прийняття Юрієм Бутусовим пропозицій відповідно до рівня теперішньої компетенції, його здібності дозволять швидко набути фаховості, зробити кар’єру та просунутися на вищі посади в МОУ.

    Нагадаємо, Міноборони запропонувало журналісту посаду у сферах озброєння або логістики. Юрій Бутусов ─  головний редактор інтернет-видання Цензор.нет.

    Журналіст Бутусов погодився працювати у Міноборони. І навіть назвав свою програму дій.

    Теги: міністр Міноборони журналіст робота озброєння
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