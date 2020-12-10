Міноборони не знайшло Бутусову посади і заявило про «комплекс Наполеона» у журналіста

Бутусов часто критикує роботу Міноборони

У Міністерстві оборони заявили, що за результатами співбесіди з журналістом Юрієм Бутусовим, кадрові служби повідомляють про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що ідея долучити Юрія Бутусова до роботи у межах Міністерства оборони не передбачала пропозиції йому посади заступника, 1-го заступника, міністра оборони, адеж повинні бути відповідні професійні підстави, які, за оцінкою кадрового органу МОУ, у Бутусова поки відсутні.

«За результатами розмови з шановним журналістом сьогодні, кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій, котрі наразі перевищують його рівень необхідних компетенцій», - йдеться в повідомленні.

У відомстві зауважили, що призначення на посади в Міноборони здійснюється відповідно до законів України і ця процедура не може бути переглянута.

«Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати «міністра оборони», ані для авторів чудесних «програм», в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з «комплексом Наполеона», - наголосили в Міноборони.

У відомстві сподіваються, що в разі прийняття Юрієм Бутусовим пропозицій відповідно до рівня теперішньої компетенції, його здібності дозволять швидко набути фаховості, зробити кар’єру та просунутися на вищі посади в МОУ.

Нагадаємо, Міноборони запропонувало журналісту посаду у сферах озброєння або логістики. Юрій Бутусов ─ головний редактор інтернет-видання Цензор.нет.

Журналіст Бутусов погодився працювати у Міноборони. І навіть назвав свою програму дій.