Збройні сили України готуються до будь-якого розвитку подій — Полторак



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Наразі проводиться низка заходів, спрямованих на підвищення рівня готовності ЗС України до відбиття зовнішньої агресії

Міністр наголосив, що запровадження воєнного стану - це превентивний крок

Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з послом США в Україні Марі Йованович та новопризначеним стратегічним радником від США Кітом Дейтоном. Він поінформував американську делегацію про ситуацію в Азово-Чорноморському басейні та про запровадження в окремих областях України військового стану на 30 діб. Про це повідомляє прес-служба МОУ.

Під час зустрічі Полторак наголосив, що запровадження воєнного стану - це превентивний крок.

«Введення воєнного стану необхідне у разі проведення Росією повномасштабної сухопутної військової операції проти України. Ми повинні перевірити готовність реагувати на будь-який розвиток подій. Водночас, відповідно до заяви президента України у Верховній Раді, не будуть обмежені права та свободи громадян та не буде обмежуватися робота ЗМІ», - зазначив міністр.

За словами глави українського оборонного відомства, наразі проводиться низка заходів, спрямованих на підвищення рівня готовності ЗС України до відбиття зовнішньої агресії, включаючи забезпечення підготовки всіх міністерств та відомств України до можливого розвитку подій.

Крім того, опрацьовується питання створення Об'єднаного центру для координації дій Міноборони та Генштабу. Цей підрозділ, крім іншого, інформуватиме органи виконавчої влади та інші відомства в частині, що стосується всебічного забезпечення ЗСУ.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.