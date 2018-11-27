ЗМІ опублікували імена 18 полонених українських моряків



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Опубліковані імена 18 полонених українських моряків Скриншот: kerchnettv/YouTube

В офіційних джерелах була інформація про 23 затриманих

Опублікований список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

В офіційних джерелах була інформація про 23 затриманих, тому перелік імен, який отримала «ТСН», може бути не повним. Відзначається, що не всі, хто був на бортах, належали до екіпажів – деякі особи знаходились там додатково.

Малий броньований артилерійський катер «Бердянськ»:

Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 р.)

Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р.)

Старший матрос Андрій Артеменко (1994 р. н.)

Матрос Андрій Ейдер (1999 р. н.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 р. н.)

Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р. н.)

Малий броньований артилерійський катер «Нікополь»:

Командир – старший лейтенант Богдан Небилиця (1994 р. н.)

Старший матрос В'ячеслав Зінченко (1998 р. н.)

Матрос Сергій Цибизов (1997 р. н.)

Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р. н.)

Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р. н.)

Старший матрос Андрій Оприско (1971 р.)

Рейдовий буксир «Яни Капу»:

Командир – старшина 1 статті Олег Мельничук (1995 р. н.)

Старший матрос Михайло Власюк (1984 р. н.)

Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р. н.)

Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р. н.)

Матрос Євген Семидоцький (1998 р. н.)

Капітан 3 рангу Володимир Лісовий (1984 р. н.)

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Джерело: ТСН