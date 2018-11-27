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    Окупанти повезли українських моряків на судилище у Сімферополі

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    <span>Ейдер Андрій - один із затриманих росіянами українських моряків&nbsp;</span> - Окупанти повезли українських моряків на судилище у Сімферополі
    Ейдер Андрій - один із затриманих росіянами українських моряків 

    Окупанти закидають нашим морякам «незаконний перетин кордону»

    Захоплених під час російського збройного нападу на українські військові судна, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, українських моряків уже перевозять на суд до Сімферополя в окупованому Криму. Про це у вівторок зранку повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

    «З тимчасово окупованого Криму повідомляють: українських моряків із захоплених російськими окупантами українських суден вже привозять до Київського районного «суду» міста Сімферополя (вул. Воровського, 16)», - повідомив Чубаров у Facebook.

    Раніше ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

    Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії РФ в Азовському морі.

    Окупанти напередодні заявили, що захоплені українці утримуються в «гідних» умовах.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

    Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

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