Окупанти повезли українських моряків на судилище у Сімферополі



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Ейдер Андрій - один із затриманих росіянами українських моряків

Окупанти закидають нашим морякам «незаконний перетин кордону»

Захоплених під час російського збройного нападу на українські військові судна, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, українських моряків уже перевозять на суд до Сімферополя в окупованому Криму. Про це у вівторок зранку повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

«З тимчасово окупованого Криму повідомляють: українських моряків із захоплених російськими окупантами українських суден вже привозять до Київського районного «суду» міста Сімферополя (вул. Воровського, 16)», - повідомив Чубаров у Facebook.

Раніше ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії РФ в Азовському морі.

Окупанти напередодні заявили, що захоплені українці утримуються в «гідних» умовах.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».