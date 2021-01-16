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    Збройні сили України піднялися в рейтингу найпотужніших армій світу

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Збройні сили України успішно протистоять </span><span lang="uk-UA">другій за потужністю армії світу <br /></span></p> - Збройні сили України піднялися в рейтингу найпотужніших армій світу

    Збройні сили України успішно протистоять другій за потужністю армії світу

    Фото з відкритих джерел

    За версією Global Firepower українська армія 25-та у світі

    За даними компанії Global Firepower Україна зайняла 25-е місце в щорічному рейтингу армій світу, який традиційно складає ця компанія. За своєю бойовою міццю Збройні сили України знаходиться між В'єтнамом і Таїландом.

    Перше місце в рейтингу займають Сполучені Штати Америки. На другому йде Росія, а трійку замикає Китай. Також до першої десятки входять Індія, Японія, Південна Корея, Франція, Великобританія, Бразилія і Пакистан.

    Всього в рейтингу оцінюються 138 країн. Відзначимо, що в минулому році Збройні сили України по боєздатності займали 27-е місце в рейтингу Global Firepower Index, а в позаминулому — 29-те (цей показник виявився нижчим ніж до початку війни на Донбасі).

    Теги: Росія США Південна Корея армія Україна
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