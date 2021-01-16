Збройні сили України піднялися в рейтингу найпотужніших армій світу

За версією Global Firepower українська армія 25-та у світі

За даними компанії Global Firepower Україна зайняла 25-е місце в щорічному рейтингу армій світу, який традиційно складає ця компанія. За своєю бойовою міццю Збройні сили України знаходиться між В'єтнамом і Таїландом.

Перше місце в рейтингу займають Сполучені Штати Америки. На другому йде Росія, а трійку замикає Китай. Також до першої десятки входять Індія, Японія, Південна Корея, Франція, Великобританія, Бразилія і Пакистан.

Всього в рейтингу оцінюються 138 країн. Відзначимо, що в минулому році Збройні сили України по боєздатності займали 27-е місце в рейтингу Global Firepower Index, а в позаминулому — 29-те (цей показник виявився нижчим ніж до початку війни на Донбасі).