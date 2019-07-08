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    Думки вголос

    Трагедія на субмарині «Лошарик» - ще одна ганебна сторінка для російської армії?

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Розсилка
    Трагедія на субмарині «Лошарик» - ще одна ганебна сторінка для російської армії?

    Чи цінує Росія військових, які загинули?

    Мовою оригіналу

    Есть постулат, который произнёс Жванецкий, и  звучит он так: «Героизм одних это преступление других». Я этих людей не знал и не знаю. Говорят, и я прочитал, что это были люди в высоком воинском звании. Мне кажется, что армия, если не брать ее позорные станицы — Чехословакию, Венгрию. Афганистан, — то есть, тупое выполнение преступных приказов. Если не брать Донбасс, Крым – то армия это, наверное, такая страна, где нет этой вертикали ужаса, коррупционности. У меня такое ощущение, хотя и издалека, что там нет этого.

    То есть, это некий институт, который работает, выполняет приказы. Армия должна выполнять приказы. Иногда преступные. И  с этим потом разбираются международные трибуналы, как с  МН-17.

    Я этих людей не  знаю. Но, например, я прочитаю: «Для меня история гибели подводников – это удар в  сердце. Мой школьный товарищ служил в АПЛ в Ведяево. В  11-м я был на  К-84 в Гаджиево, ночевал на лодке, разговаривал с офицерами. Они настоящие, ими можно гордиться». То ли это написал Рустем Адагамов, то  ли он цитирует политолога Александра Морозова – не знаю.

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    Факт тот, что кого бы я ни трогал, я бы не трогал эту историю. Это будет некорректно. Я хотел бы просто узнать две вещи. Во-первых, почему они погибли. Меня даже не интересует, что они там делали – говорят, что это разведывательная лодка, которая могла в случае чего перепилить кабель интернета – ну, каждая страна, уважающая себя, имеет такую подводную лодку. И думаю, что у американцев их сто.

    Поэтому жалко людей. Скажу такую фразу — их похоронили с военными почестями и отдали им  должное. Путин наградил их высокими званиями, отражающими отношение государства к этим людям, высшее отношение.

    Но есть один вопрос. Ценит ли государство этих людей, которые погибли? Мы не знаем этих людей, поэтому говорить, герои это или не герои – но уж явно не преступники – очень трудно. Важнее, как относится к ним государство.

    Сейчас мы видим, как государство их наградило определенными высшими наградами. Осталось только понять, оно им дало бумажки и  жетончики, или нет? Потому что если бумажки и жетончики, то мы с вами не узнаем, что произошло на этой лодке и кто виноват. А если действительно страна считает их героями, то в память об этих героях будет обязательно и следственная комиссия в Совете Федерации и Госдуме, и суд, желательно открытый – боже, о чем я  мечтаю? Пусть даже закрытый, но  о котором нам станет известно. И товарищи, которые понесут за гибель этих людей, которых так здорово оценивает государство.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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