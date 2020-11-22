Сполучені Штати остаточно вийшли з Договору про відкрите небо

Причина – небажання Росії виконувати свої зобов’язання

Сполучені Штати Америки остаточно вийшли з Договору про відкрите небо, – про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на твіттер Ради національної безпеки США. 22 травня Держсекретар Марк Помпео оголосив про намір покинути угоду протягом шести місяців, однак заявив про можливість переглянути це рішення, якщо Росія повернеться до повного виконання своїх обов’язків за договором. Мова йшла зокрема про заборону інспекційних польотів над Калінінградською областю та поблизу кордону з Грузією.

За словами глави Радбезу США Роберта О'Брайена, «президент США завжди ставив Америку на перше місце, повідомляючи про вихід із застарілих договорів і угод, які служили інтересам супротивників ціною нашої національної безпеки».

Договір з відкритого неба – багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі в тому числі США, РФ та Україною. Метою договору є сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями. Договір встановлює режим відкритого неба, мета якого – забезпечити можливість учасникам здійснювати обльоти територій один одного. Україна ратифікувала договір 2 березня 2000 року. Угода набула чинності 1 січня 2002 року.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.