Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)

У Twitter запропонували лаконічно описати свою діяльність

У Twitter запустили флешмоб, в якому відомі особистості та компанії публікують одне слово. Чітких критеріїв у флешмобу немає, у постах одним словом намагаються описати свою діяльність, принцип чи ідею. До нього вже долучились українські посадовці, зокрема президент Володимир Зеленський, та світові політики.

Флешмоб розпочала американська залізнична компанія, яка випадково запостила слово trains (потяги).

Його підхопив американський президент Джо Байден, який написав слово democracy (демократія).

Президент Володимир Зеленський відповів на це словом freedom – свобода. А чинний прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон обрав слово Ukraine – Україна.

Після цього флешмоб став «вірусним», його підхопили українські посадовці і сторінки в соцмережах. Твіт радника Офісу президента Михайла Подоляка натякає на поставки ATAСMC – американських балістичних ракет. А секретар РНБО Олексій Данілов згадав про війну з РФ в оригінальний спосіб.

До флешмобу долучились також NASA, McDonald’s та «Вікіпедія». Твіт NASA зі словом universe (всесвіт), «Вікіпедії» зі словом knowledge (знання) та McDonald's зі словом clown (колун), в якому натякається на Рональда Макдональда, який є символом компанії.

Нагадаємо, нещодавно соцмережі збурив флешмоб «Тризуб Незалежності».