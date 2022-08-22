Сексуальний знак чи вітання? Соцмережі збурив флешмоб «Тризуб Незалежності»

Жест мав би нагадувати символ тризуба, однак відомі українці закликають не ганьбитися і не долучатися до сумнівного флешмобу

Українська рекламна агенція Banda Agency 22 серпня запустила флешмоб до Дня Незалежності. Зокрема, опублікувала фотографії знаменитостей, які показують жест, що мав би нагадувати тризуб України. Щоправда, користувачі мережі так не вважають і довкола пропозиції вже розгоряється скандал.

Новий флешмоб Banda Agency разом з Міністерством культури та інформаційної політики України запустили на честь 31-ї річниці Незалежності України. Вони кажуть, що цьогоріч свято «прозвучати гучно, як ніколи», і оскільки буде багато контенту і потужних промов, потрібно все підкріпити універсальним привітанням.

Для жесту, що пропонують демонструвати українцям, обрали жестову мову, де вказівний та середній палець з мізинцем – прямі, а великий та безіменний – зігнуті. Такий знак, за їхніми словами, символізує букву «Н», тобто «незалежність». Також він би мав нагадувати символ українського тризуба.

Свої фото з цим жестом в агенції пропонують підписувати хештегом #тризубнезалежності та викладати у соцмережі. До флешмобу вже приєдналась Надя Дорофєєва, Килиммен з гурту Kalush Orchestra, Даша Астаф'єва, Alyona Alyona, Lida Lee, а також Олександр Ткаченко – очільник Мінкульту.

Креатори пояснюють, що класична варіація тризуба пальцями належить В’ячеславу Чорноволу, одному з найвідоміших борців за незалежність та демократію, а в оновлений жест закладений новий сенс. Згодом після хвилі хейту агентство Banda змінило публікацію.

Реакція відомих українців

Жест «шокер» має сексуальний підтекст. Його називають «англ. Two in the pink, one in the stink», що дослівно перекладається як «два в рожеве, один в смердюче».

Центр Досліджень Визвольного Руху у соцмережах нагадав, що хоча жест і назвали копією класичної варіації тризуба, яка належить В’ячеславу Чорноволу, та насправді оригінал мав зовсім інший вигляд.

«Хочемо нагадати, як насправді виглядає Тризуб, яким українці вітали Незалежність у 1991 році й протягом 30 років існування Незалежної України», – йдеться в повідомленні.

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Журналіст Віталій Гайдукевич написав: «Так, вам не здається, міністерство культури і «кріейтори» із «Банда» вирішили порівняти український тризуб із міжнародним знаком «шокер». Загугліть про що ці пальці світі. І от цілий міністр культури, прости Господи, скрутив пальці так... ціле міністерство пропонує усій країні порівняти тризуб із «шокером» – картинкою, яка має відвертий сексуальний підтекст. Це результат офіційного співробітництва держструктури із комерційною структурою? Банда ще й отримала якийсь гонорар за цю ідею? Це офіційне ставлення уряду Зеленського до державних символів?».

Гайдукевич пропонує уявити, що міністр культури Франції, Польщі, Італії чи Британії пропонує державні символи своєї країни «порівняти із картинкою, що передає груповий секс». «Як швидко б цього чиновника вигнали у відставку? Чи мав би він надалі пожиттєве табу на політичну і чиновницьку діяльність?», – запитує журналіст.

Радіожурналістка і редакторка Наталія Андрушко відреагувала так: «Сиджу в легенькому шоці. Якесь модне рекламне агентство (назву не вказую, щоб не рекламувати) запустило флешмоб «Тризуб Незалежності». А я от сиджу і ніяк не доглупаю: а навіщо вигадувати велосипед, якщо тризуб у жестовій мові існує давно? І це не знак однієї з партій, його Чорновіл вперше показав. Ну, але якщо раптово зрозумів, що ти українець, а не народився ним, то нічого дивного», – написала вона.

Політтехнолог Олег Постернак: «Той випадок, коли всі пишуть, що розроблений міністерством культури та Banda вітальний жест до Дня Незалежності має брутальний сексуальний підтекст, а ти реально не можеш зрозуміти, про що саме йде мова. Фантазію включає добряче. До того ж цікаво, що переможе: пуританська архаїка чи фрейдистський драйв?».

Нагадаємо, у Києві не відбуватимуться масові святкові заходи, присвячені черговій річниці Дня Незалежності України.

Сайт Київської міської адміністрації, сторінки цього органа місцевого самоврядування у соцмережах та сторінка міського голови Києва Віталія Кличка про заборону масових заходів у столиці поки що не повідомляють.

Як відомо, 19 серпня Кабінет міністрів України затвердив план заходів з нагоди відзначення 31-ї річниці Незалежності України.

Згідно з планом заходів, 23 серпня в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.

24 серпня монумент «Батьківщина-мати» у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного Прапора України, а в Національному заповіднику Софія Київська священники всіх церков молитимуться за Україну.

Окрім того, на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.

Додамо, що у липні президент Володимир Зеленський пообіцяв – Україна відсвяткує своє головне свято, незважаючи на війну.