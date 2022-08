Сексуальний знак чи вітання? Соцмережі збурив флешмоб «Тризуб Незалежності»

Українська рекламна агенція Banda Agency 22 серпня запустила флешмоб до Дня Незалежності. Зокрема, опублікувала фотографії знаменитостей, які показують жест, що мав би нагадувати тризуб України. Щоправда, користувачі мережі так не вважають і довкола пропозиції вже розгоряється скандал.

Новий флешмоб Banda Agency разом з Міністерством культури та інформаційної політики України запустили на честь 31-ї річниці Незалежності України. Вони кажуть, що цьогоріч свято «прозвучати гучно, як ніколи», і оскільки буде багато контенту і потужних промов, потрібно все підкріпити універсальним привітанням.

Для жесту, що пропонують демонструвати українцям, обрали жестову мову, де вказівний та середній палець з мізинцем – прямі, а великий та безіменний – зігнуті. Такий знак, за їхніми словами, символізує букву «Н», тобто «незалежність». Також він би мав нагадувати символ українського тризуба.

Свої фото з цим жестом в агенції пропонують підписувати хештегом #тризубнезалежності та викладати у соцмережі. До флешмобу вже приєдналась Надя Дорофєєва, Килиммен з гурту Kalush Orchestra, Даша Астаф'єва, Alyona Alyona, Lida Lee, а також Олександр Ткаченко – очільник Мінкульту.

Креатори пояснюють, що класична варіація тризуба пальцями належить В’ячеславу Чорноволу, одному з найвідоміших борців за незалежність та демократію, а в оновлений жест закладений новий сенс. Згодом після хвилі хейту агентство Banda змінило публікацію.

Жест «шокер» має сексуальний підтекст. Його називають «англ. Two in the pink, one in the stink», що дослівно перекладається як «два в рожеве, один в смердюче».