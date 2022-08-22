Мінкульт відреагував на скандал навколо флешмобу «Тризуб Незалежності»

«Мова жестів досить сенситивна і має багато нюансів»

Міністерство культури та інформаційної політики України на своїй сторінці у Facebook відреагувало на скандал навколо флешмобу «Тризуб Незалежності», який сьогодні, 22 серпня, запустила рекламна агенція Banda Agency. Як відомо, флешмоб Banda Agency разом з Міністерством культури та інформаційної політики України запустили на честь річниці Незалежності України. Зокрема, опублікували фотографії знаменитостей, які показують жест, що мав би нагадувати тризуб України. Щоправда, користувачі мережі так не вважають і довкола багатозначного знаку розгорівся скандал.

«Перш за все, приносимо наші щирі вибачення за те, що «перекреативили» разом з @banda.agency. Ми наголошуємо, що у жодному випадку не ставили за ціль зневажити або образити наших співгромадян. Метою цього флешмобу було створення єдиного символу «для своїх». Жесту, який можна було б показати в знак гордості за свою країну, а не навпаки. Без жодного підтексту та паплюження. Мова жестів досить сенситивна і має багато нюансів. Символ, який ми запропонували, жестовою мовою означає букву Н – Незалежність», – йдеться в повідомленні.

Окремо Мінкульт прокоментував пропозицію громади використати «тризуб Чорновола». Мовляв, цей символ використовує одна з політичних партій, «натомість нашим завданням було розробити жест для всіх українців, незалежно від їхніх політичних поглядів».

Також у міністерстві вірять, що цього Дня Незалежності ми «будемо єдиними як ніколи».

«Навіть якщо розходимося у значенні символів та жестів», – написали посадовці.

Нагадаємо, українці у пропонованому для флешмобу знакові помітили схожість із жестом «шокер», що має сексуальний підтекст.

Як відомо, 19 серпня Кабінет міністрів України затвердив план заходів з нагоди відзначення 31-ї річниці Незалежності України.