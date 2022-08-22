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Творці жесту відреагували на скандал навколо флешмобу. Однак осоромилися ще більше

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Творці жесту відреагували на скандал навколо флешмобу. Однак осоромилися ще більше
Жест, яким українцям пропонували ділитися, має сексуальний підтекст
фото з відкритих джерел

Рекламна агенція написала, начебто в Україні є території, «підконтрольні Росії»

Рекламна агенція Banda Agency, яка сьогодні, 22 серпня, запустила разом із Міністерством культури та інформаційної політики України на честь річниці Незалежності України флешмоб і втрапила через це в скандал, вибачилася за промах. Але робити це довелося двічі, адже з першого разу вийшло так собі.

Перший пост агенція в соцмережах опублікувала зі словами, буцімто сумнівний жест вигадали тому, що мали завдання «обрати безпечний жест для всіх територій України». Мовляв, про традиційний символ тризуба вони знають, та не використали його, бо він «асоціюється з політичною партією».

Водночас Banda Agency зазначила, що начебто в Україні є території, «підконтрольні Росії», але промах після зауважень користувачів виправили на «тимчасово окуповані» території. 

Творці жесту відреагували на скандал навколо флешмобу. Однак осоромилися ще більше фото 1

Також рекламісти пожартували, що надто захопилися мемами, які масово створюють українці, і опублікували кілька з них на своїй сторінці.

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На весь екран

Згодом рекламна агенція опублікувала пост із другим вибаченням.  

«Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про*бали. Вибачте. Перший пост ми прибрали, бо нас попросили деякі зірки. Ми їх розуміємо. Ми б і себе з цього всього прибрали, але не можемо. Тому будемо вигрібати. Заслужено», – йдеться в повідомленні. 

Творці жесту відреагували на скандал навколо флешмобу. Однак осоромилися ще більше фото 2

Нагадаємо, 22 серпня рекламна агенція Banda Agency запустила разом із Міністерством культури та інформаційної політики України запустили на честь річниці Незалежності України флешмоб. Зокрема, запропонували публікувати фотографії із жестом, що мав би нагадувати тризуб України.  

Щоправда, користувачі мережі ініціативу креативників не оцінили  і довкола багатозначного знаку розгорівся скандал. 

Міністерство культури та інформаційної політики України на своїй сторінці у Facebook також відреагувало на скандал навколо флешмобу «Тризуб Незалежності»

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Теги: скандал День Незалежності

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