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    Зеленський хоче віддати дітям 23 тонни іграшок

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    Зеленський хоче віддати дітям 23 тонни іграшок

    Президент закликав Кабмін перевірити безпечність іграшок та передати їх дитячим будинкам, лікарням, соціально незахищеним сім’ям та дітям військових

    Президент Володимир Зеленський хоче віддати 23 тонни іграшок, що не розмитнили у Чорноморському порту, дитячим будинкам, лікарням, соціально незахищеним сім’ям та дітям військових.

    Про це він написав у Facebook.

    «Наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Однак підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави. Загальна вага вантажу — понад 23 тонни», — зазначив президент.

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    Зеленський закликав Кабмін перевірити безпечність іграшок та передати їх дитячим будинкам, лікарням, соціально незахищеним сім’ям та дітям військових.

    діти Володимир Зеленський
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