Зеленський хоче віддати дітям 23 тонни іграшок



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Президент закликав Кабмін перевірити безпечність іграшок та передати їх дитячим будинкам, лікарням, соціально незахищеним сім’ям та дітям військових

Президент Володимир Зеленський хоче віддати 23 тонни іграшок, що не розмитнили у Чорноморському порту, дитячим будинкам, лікарням, соціально незахищеним сім’ям та дітям військових.

Про це він написав у Facebook.

«Наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Однак підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави. Загальна вага вантажу — понад 23 тонни», — зазначив президент.

Зеленський закликав Кабмін перевірити безпечність іграшок та передати їх дитячим будинкам, лікарням, соціально незахищеним сім’ям та дітям військових.