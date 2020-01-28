У Києві поліція затримала старшокласниць, які «замінували» дві школи



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На місці працювали вибухотехнічна служба, поліція, лікарі

Школярки хотіли «пожартувати», але їм світить тюремний строк

До столичного поліції надійшов анонімний дзвінок про замінювання двох загальноосвітніх шкіл у Дарницькому районі.

Після отримання сигналу про небезпеку вибуху на місця події виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Із учбових закладів поліцейські провели термінову евакуацію понад 1500 учнів, вчителів та інших працівників. Далі правоохоронці ретельно обстежили приміщення будівель та прилеглу територію, але жодних вибухонебезпечних пристроїв чи речовин не знайшли.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів працівники кримінальної поліції та ювенальної превенції територіального підрозділу встановили осіб, причетних до правопорушення. «Вони – 17-річні учениці одинадцятого класу, які навчаються в одній із «замінованих» шкіл. Школярки визнали свою провину, а свій вчинок пояснили тим, що хотіли «пожартувати». Оскільки правопорушниці підлягають кримінальній відповідальності, то вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину», - повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який 25 січня повідомив поліцейським про нібито замінування станції метро «Хрещатик». Йому оголосили про підозру.