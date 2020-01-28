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    Профспілка освітян столиці виступила проти ініціатив влади

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    Профспілка освітян столиці виступила проти ініціатив влади
    Фото: Радіо Свобода

    Учасники пресконференції, зокрема, обговорюватимуть питання дискримінаційних норм закону «Про повну загальну середню освіту», що встановлюють обмеження права на роботу педагогів пенсійного віку

    У вівторок, 28 січня 2020 року, о 14-00 в прес-центрі «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться пресконференція на тему: «Профспілка освітян столиці проти ініціатив влади».

    Запрошені гості:

    • голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь;
    • учитель спеціальної школи I–II ступенів № 10 Дарницького району м. Києва Володимир Василюк;
    • юрисконсульт Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Вікторія Соломінчук.

    Учасники пресконференції обговорюватимуть загрози і виклики проєктів таких законів:

    • «Про працю» (реєстр. № 2708 від 28.12.2019),
    • «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення» (реєстр. №2584 від 12 грудня 2019 року),
    • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (реєстр. № 2681 від 27.12.2019).

    Також планується обговорити питання дискримінаційних норм Закону України «Про повну загальну середню освіту», що встановлюють обмеження права на роботу педагогів пенсійного віку.

    Організатори: Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України.

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