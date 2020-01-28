Профспілка освітян столиці виступила проти ініціатив влади

Профспілка освітян столиці виступила проти ініціатив владитрансляція
Фото: Радіо Свобода
Учасники пресконференції, зокрема, обговорюватимуть питання дискримінаційних норм закону «Про повну загальну середню освіту», що встановлюють обмеження права на роботу педагогів пенсійного віку
У вівторок, 28 січня 2020 року, о 14-00 в прес-центрі «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться пресконференція на тему: «Профспілка освітян столиці проти ініціатив влади».
Запрошені гості:
- голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь;
- учитель спеціальної школи I–II ступенів № 10 Дарницького району м. Києва Володимир Василюк;
- юрисконсульт Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Вікторія Соломінчук.
Учасники пресконференції обговорюватимуть загрози і виклики проєктів таких законів:
- «Про працю» (реєстр. № 2708 від 28.12.2019),
- «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення» (реєстр. №2584 від 12 грудня 2019 року),
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (реєстр. № 2681 від 27.12.2019).
Також планується обговорити питання дискримінаційних норм Закону України «Про повну загальну середню освіту», що встановлюють обмеження права на роботу педагогів пенсійного віку.
Організатори: Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України.