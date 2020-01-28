Зеленський збільшив штат апарату РНБО на 30 працівників до 190



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Президент поклав на апарат РНБО інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський збільшив граничну чисельність штату апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО) на 30 працівників до 190.

Про це сказано в указі №27 від 28 січня.

Також Зеленський поклав на апарат РНБО інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року Зеленський призначив секретаря РНБО Олексія Данилова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.