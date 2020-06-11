У Верховній Раді назвали ймовірну дату відкриття кінотеатрів



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Нардепи надали свої пропозиції щодо поступового запуску роботи кінотеатрів

Через брак нових стрічок кінотеатри не відкрились 10 червня

У Верховній Раді повідомили, що попередньо визначили, що у рамках послаблення карантину відкриття кінотеатрів в Україні відбудеться з 2 липня.

Про це повідомив глава підкомітету у сфері кінематографу та реклами комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко у своєму Telegram.

Він зазначив, що нардепи провели спільну зустріч з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, главою Мінкульту Олександром Ткаченком та представниками кінотеатрів.

Сушко повідомив, що через брак нових стрічок кінотеатри не відкрились 10 червня.

«Через брак нових стрічок кінотеатри не були готові відкритися 10 червня. Цю дату для них визначив Кабмін у черговому етапі послаблення карантину. Втім скористатися цією можливістю кінотеатри не змогли. До липня їм просто нема з чим зустрічати глядача», - зазначив він.

Сушко наголосив, що нардепи надали свої пропозиції щодо поступового запуску роботи кінотеатрів.

«Попередньо визначили, що кінотеатри зустрічатимуть глядачів з 2 липня», - додав він.

Раніше повідомлялося, що кінотеатри відкриють на останньому етапі виходу з карантину.

До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є найбільшим показником за час пандемії.

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Спалахи коронавірусу спостерігаються відразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.