Глава Мінкульту: кінотеатри не відкриють раніше липня



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Через пандемію дати світових та українських кінопрем’єр перенесені

Із 2 липня може тільки початися поетапне повернення кінотеатрів до життя

Раніше 2 липня кінотеатри в Україні не зможуть відкритися, передусім — через перенесення українських та світових прем'єр і економічну невигідність низької наповнюваності кінозалів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Зустрілися з представниками індустрії та профільними депутатами, обговорили з міністром охорони здоров’я. Загальна думка — з 2 липня може тільки початися поетапне повернення кінотеатрів до життя», — зазначив міністр.

Він додав, що 30% наповненість залів, необхідна для забезпечення безпечної роботи кінотеатрів в умовах пандемії, є економічно невигідною для них, бо ті просто не зможуть платити зарплатню персоналу.

Крім того, через пандемію дати світових та українських кінопрем’єр перенесені, тому великих кас найближчим часом взагалі не буде.

Раніше повідомлялося, що кінотеатри відкриють на останньому етапі виходу з карантину.

У Раді припускали, що кінотеатри запрацюють з липня.

До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є найбільшим показником за час пандемії.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Спалахи коронавірусу спостерігаються відразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.