Ткаченко озвучив «найкращий спосіб захисту» української мови



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Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко Фото: Главком

Міністр оголосив про кроки, які Мінкульт планує здійснити в напрямку популяризації української мови

Для захисту української мови найліпше створювати умови, за яких вона стане трендом, а ставлення до української й вироблення українськомовного продукту в суспільстві як природне, а не елемент протидії російській агресії.

Про це в етері «Громадського» розповів міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він також оголосив про кроки, які Мінкульт планує здійснити в напрямку популяризації української мови.

«Ми сьогодні в міністерстві обговорювали запуск порталу популяризації української мови, це є в планах міністерства. Також ми обговорювали ідеї, щоб український культурний продукт став витребуваним. Для цього потрібні також і економічні важелі», — зазначив Ткаченко.

Також він вважає українські серіали «одним із найкращих пропагандистів» української мови, пізніше додавши до цього переліку освітні проєкти.

Він зазначив, що важливим кроком для просування української мови є призначення мовного обмудсмена. Наразі Ткаченко ще не ухвалив рішення про те, чи висувати на затвердження уряду кандидатуру Святослава Літинського, яку раніше визначили в Мінкульті, оскільки ще не мав із ним особистої зустрічі.

«Після обрання спробую зробити все, щоб це питання не було затягнутим, і можна було приступити до виконання обов’язків уповноваженого повною мірою», — додав міністр.

Нагадаємо, що 6 травня Кабінет Міністрів України своїм рішенням звільнив із посади уповноваженого із захисту державної мови Тетяну Монахову, а вже 18 травня почали відбір кандидатів на нового мовного омбудсмена.

У червні Міністерство юстиції запропонувало Святослава Літинського кандидатом на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Як відомо, у квітні 2019 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Рішення підтримали 278 народних депутатів.

За публічну образу української мови вводиться кримінальна відповідальність - позбавлення волі до трьох років, як за публічну наругу над прапором, гербом або гімном України.