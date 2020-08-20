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    Зеленський на Херсонщині розповів послам про програму «Велике будівництво»

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    <p>Володимир Зеленський зустрівся з представники країн G7, ГУАМ, інших країн Європи та Азії, а також європейських інституцій</p> - Зеленський на Херсонщині розповів послам про програму «Велике будівництво»

    Володимир Зеленський зустрівся з представники країн G7, ГУАМ, інших країн Європи та Азії, а також європейських інституцій

    Фото: Офіс президента

    Протягом двох днів дипломати відвідають основні перлини Херсонської області

    Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Херсонщину зустрівся з групою послів, які на його запрошення два дні проведуть у області.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «Володимир Зеленський розповів про кроки, які здійснює держава та область для розвитку Херсонщини. Зокрема, про програму «Велике будівництво», в межах якої завершать інфраструктурні довгобуди, про концесійні та інвестиційні проєкти, що допоможуть економічному розвитку регіону», – йдеться у повідомленні.

    Президент окремо звернув увагу на законодавчі ініціативи, які мають спростити роботу іноземних інвесторів в Україні та відкриють більше можливостей для інвестування. Наприклад, закон про гральний бізнес, про концесію, водний транспорт тощо.

    «Ми хочемо, щоб ви побачили, що Херсонщина – це перлина півдня України. Щоб ви відчули на собі, як чудово можна відпочити у нас, побачили наші принади – як туристичні, так і інвестиційні, наших гостинних людей, наш відповідальний бізнес», – сказав він.

    Протягом двох днів дипломати відвідають основні перлини Херсонської області. Зокрема, Національний заповідник «Асканія Нова», виноробне господарство князя Трубецького, острів Джарилгач, який називають українськими Мальдівами.

    У зустрічі також взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, які й організували ознайомчу поїздку для дипломатів.

    Серед послів є представники країн G7, ГУАМ, інших країн Європи та Азії, а також європейських інституцій.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку у Херсонську область.

    Зокрема, Зеленський на Херсонщині «спробував себе у ролі поштаря».

    Також повідомлялося, що у Херсонській області Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.

    Велика сімка бізнес будівництво Херсонщина посол Володимир Зеленський Україна ГУАМ Юрій Гусєв
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