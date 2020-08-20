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    Зеленський прибув на Херсонщину

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    20 серпня Володимир Зеленський перебуває у Херсонській області - Зеленський прибув на Херсонщину
    20 серпня Володимир Зеленський перебуває у Херсонській області

    Місцеві чиновники покажуть Зеленському об'єкти програми «Велике будівництво»

    Президент Володимир Зеленський 20 серпня прибув з робочою поїздкою до Херсонської області. 

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Як повідомляє кореспондент Главкома, літак президента вже сів в аеропорту Херсона. 

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    Зеленський прибув на Херсонщину
    Зеленський прибув на Херсонщину

    Програмою поїздки передбачено, що Зеленський ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, що споруджуються в межах Національної програми «Велике будівництво».

    Зеленський також візьме участь у презентації Стратегії розвитку Херсонської області.

    Крім того, глава держави відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності та поспілкується з колективами, інформують в Офісі президента.
    Напередодні в рамках робочої поїздки в Запорізьку область президент Володимир Зеленський відвідав виставу артистів з кінного театру на острові Хортиця, які показували трюки з використанням шабель і батогів.

    Раніше президент Володимир Зеленський постріляв з лука у Кам'янець-Подільській фортеці під час свого візиту на Хмельниччину.

    Зазначимо, що цьогоріч робочі авіаперельоти Зеленського і Шмигаля обійдуться українцям у 67 мільйонів

    будівництво Херсонщина Володимир Зеленський президент
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