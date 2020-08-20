Зеленський прибув на Херсонщину



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20 серпня Володимир Зеленський перебуває у Херсонській області

Місцеві чиновники покажуть Зеленському об'єкти програми «Велике будівництво»

Президент Володимир Зеленський 20 серпня прибув з робочою поїздкою до Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Як повідомляє кореспондент Главкома, літак президента вже сів в аеропорту Херсона.

Програмою поїздки передбачено, що Зеленський ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, що споруджуються в межах Національної програми «Велике будівництво».

Зеленський також візьме участь у презентації Стратегії розвитку Херсонської області.

Крім того, глава держави відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності та поспілкується з колективами, інформують в Офісі президента.

Напередодні в рамках робочої поїздки в Запорізьку область президент Володимир Зеленський відвідав виставу артистів з кінного театру на острові Хортиця , які показували трюки з використанням шабель і батогів.





Раніше президент Володимир Зеленський постріляв з лука у Кам'янець-Подільській фортеці під час свого візиту на Хмельниччину.