Зеленський прибув на Херсонщину
20 серпня Володимир Зеленський перебуває у Херсонській області
Місцеві чиновники покажуть Зеленському об'єкти програми «Велике будівництво»
Президент Володимир Зеленський 20 серпня прибув з робочою поїздкою до Херсонської області.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Як повідомляє кореспондент Главкома, літак президента вже сів в аеропорту Херсона.
Програмою поїздки передбачено, що Зеленський ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, що споруджуються в межах Національної програми «Велике будівництво».
Зеленський також візьме участь у презентації Стратегії розвитку Херсонської області.