Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова держави під час презентації стратегії розвитку області на 2021-2027 роки наголосив на необхідності максимально розкрити потенціал регіону

Коли поруч з Кримом буде квітуча, сяюча, успішна Херсонщина - це повернення відбудеться значно швидше, - президент

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області висловив упевненість, що Крим «обов'язково повернеться» до складу країни, назвавши спосіб, що прискорить цей процес. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Я впевнений, коли поруч з ним буде квітуча, сяюча, успішна Херсонщина - це повернення відбудеться значно швидше», - сказав Зеленський.

Голова держави під час презентації стратегії розвитку області на 2021-2027 роки наголосив на необхідності максимально розкрити потенціал регіону і подолати виклики, що стоять перед ним: «Херсонщина має неймовірний потенціал в агропромисловості, туризмі, відновлюваній енергетиці, транспортній сфері. Херсонська земля неймовірно родюча».

Як повідомлялося, 18 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про розробку дипломатами стратегії «деокупації» Криму.

У лютому Зеленський анонсував будівництво в Херсонській області «міста-саду» для переселенців з Криму, серед яких - понад 500 сімей кримських татар. «Моя ідея в тому, щоб вони побачили, як ми ставимося до людей, до кримчан. Ти приїжджаєш, а тут – «місто-сад»". Відчуваєш різницю, адже тут все на вищому рівні: заправка, школа, дитсадок, будинки», - зазначив він.

Нагадаємо, 16 березня 2014 року, в контрольованій російськими військовими Автономній Республіці Крим було проведено незаконний референдум про приєднання півострова до Росії. І вже наступного ранку окупантами було оголошено, що нібито 96,77% опитаних висловилися за «возз'єднання» з Росією.

Насправді ж до анексії Криму Москва готувалася набагато раніше. Офіційною ж датою початку окупації півострова вважається 20 лютого 2014 року, коли в кримських містах були помічені перші «зелені чоловічки» (військові армії Росії без розпізнавальних знаків).