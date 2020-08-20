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    Економіка та фінанси

    Зеленський на Херсонщині «спробував себе у ролі поштаря»

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    Зеленський запитав у місцевих жительок, чи насправді їм зручно і дешевше отримувати ліки через поштарів - Зеленський на Херсонщині «спробував себе у ролі поштаря»
    Зеленський запитав у місцевих жительок, чи насправді їм зручно і дешевше отримувати ліки через поштарів

    Президент перебуває 20 серпня у Херсонській області з робочою поїздкою

    Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Херсонщину спробував себе у ролі поштаря.

    Відповідне відео розмістила на своїй сторінці у Facebook пресекретар президента Юлія Менедль.

    Зеленський запитав у місцевих жительок, чи насправді їм зручно і дешевше отримувати ліки через поштарів.

    «Сьогодні президент України Володимир Зеленський доставив пошту у село Херсонщини, перевіривши сам, як працює нова система, коли пенсії, ліки та пошту доставляють до будинків. Укрпошта, хай завжди буде якісно!» - написала вона.

    Як повідомлялося, у Херсонській області Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.

    Укрпошта Володимир Зеленський Facebook президент село ліки
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