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    Зеленський назвав не фейкові сторінки Офісу президента

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    <p>У Офісі президента борються із фейковими сторінками їх відомства у соцмережах</p> - Зеленський назвав не фейкові сторінки Офісу президента

    У Офісі президента борються із фейковими сторінками їх відомства у соцмережах

    «У нашої пресслужби дедалі частіше запитують – які сторінки Офісу президента є офіційними, а які – фейковими», - зазначив президент

    Президент Володимир Зеленський повідомив, що в інтернеті стало більше фейкових сторінок Офісу президента.

    Про це глава держави повідомив 9 серпня у Facebook

    «У нашої пресслужби дедалі частіше запитують – які сторінки Офісу президента є офіційними, а які – фейковими. Заплутатися й справді нескладно, адже фейкових значно побільшало. Ми з цим боремося», - розповів Зеленський.

    Він зазначив, що офіційних сторінок у соцмережах наразі три.

    «Підписуйтеся, де кому зручно:

    Facebook – http://bit.ly/2Sbir5n

    Twitter – http://bit.ly/2xFtNoY

    Telegram – http://bit.ly/2JCHcDW», - написав президент.

    Як відомо, 7-8 серпня Зеленський перебував з візитом в Туреччині, де зокрема, зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм.

    До слова, журналістка телеканалу «1+1» Неллі Ковальська обурилася ставленням до них команди президента Володимира Зеленського у Туреччині під час перебування у Вселенському патріархаті у Стамбулі.

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