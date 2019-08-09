Зеленський назвав не фейкові сторінки Офісу президента
У Офісі президента борються із фейковими сторінками їх відомства у соцмережах
«У нашої пресслужби дедалі частіше запитують – які сторінки Офісу президента є офіційними, а які – фейковими», - зазначив президент
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в інтернеті стало більше фейкових сторінок Офісу президента.
Про це глава держави повідомив 9 серпня у Facebook
«У нашої пресслужби дедалі частіше запитують – які сторінки Офісу президента є офіційними, а які – фейковими. Заплутатися й справді нескладно, адже фейкових значно побільшало. Ми з цим боремося», - розповів Зеленський.
Він зазначив, що офіційних сторінок у соцмережах наразі три.
«Підписуйтеся, де кому зручно:
Facebook – http://bit.ly/2Sbir5n
Twitter – http://bit.ly/2xFtNoY
Telegram – http://bit.ly/2JCHcDW», - написав президент.
Як відомо, 7-8 серпня Зеленський перебував з візитом в Туреччині, де зокрема, зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм.
До слова, журналістка телеканалу «1+1» Неллі Ковальська обурилася ставленням до них команди президента Володимира Зеленського у Туреччині під час перебування у Вселенському патріархаті у Стамбулі.