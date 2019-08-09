Зеленський назвав не фейкові сторінки Офісу президента



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У Офісі президента борються із фейковими сторінками їх відомства у соцмережах

«У нашої пресслужби дедалі частіше запитують – які сторінки Офісу президента є офіційними, а які – фейковими», - зазначив президент

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в інтернеті стало більше фейкових сторінок Офісу президента.

Про це глава держави повідомив 9 серпня у Facebook

«У нашої пресслужби дедалі частіше запитують – які сторінки Офісу президента є офіційними, а які – фейковими. Заплутатися й справді нескладно, адже фейкових значно побільшало. Ми з цим боремося», - розповів Зеленський.

Він зазначив, що офіційних сторінок у соцмережах наразі три.

«Підписуйтеся, де кому зручно:

Facebook – http://bit.ly/2Sbir5n

Twitter – http://bit.ly/2xFtNoY

Telegram – http://bit.ly/2JCHcDW», - написав президент.

Як відомо, 7-8 серпня Зеленський перебував з візитом в Туреччині, де зокрема, зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм.

До слова, журналістка телеканалу «1+1» Неллі Ковальська обурилася ставленням до них команди президента Володимира Зеленського у Туреччині під час перебування у Вселенському патріархаті у Стамбулі.