Зеленський розповів про зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм



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Вселенський патріарх Варфоломій та президент України Володимир Зеленський Фото: ЕРА

Президент України та Вселенський патріарх обговорили питання Криму та ситуацію на Донбасі

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з Вселенським патріархом Варфоломієм обговорювалася ситуація на Донбасі, питання повернення Криму, а також ряд інших актуальних тем.

Про це глава держави розповів в коментарі телеканалу «1+1».

«Говорили про все: про ситуацію в Україні, про об'єднання України, про війну на Донбасі, про повернення Криму - про все. Про все, що хвилює всіх. Я радий, що у нас тут дуже потужна підтримка не тільки на політичному рівні», - сказав Зеленський після закінчення зустрічі у Стамбулі.

Нагадаємо, 8 серпня Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм.

Вселенський патріарх провів екскурсію Зеленському у соборі Святого Георгія.

За інформацією ЗМІ, між офісом Зеленського і представниками Константинополя виникли непорозуміння.