  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський розповів про зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм

    • Розсилка
    Вселенський патріарх Варфоломій та президент України Володимир Зеленський - Зеленський розповів про зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм
    Вселенський патріарх Варфоломій та президент України Володимир Зеленський
    Фото: ЕРА

    Президент України та Вселенський патріарх обговорили питання Криму та ситуацію на Донбасі

    На зустрічі президента України Володимира Зеленського з Вселенським патріархом Варфоломієм обговорювалася ситуація на Донбасі, питання повернення Криму, а також ряд інших актуальних тем.

    Про це глава держави розповів в коментарі телеканалу «1+1».

     «Говорили про все: про ситуацію в Україні, про об'єднання України, про війну на Донбасі, про повернення Криму - про все. Про все, що хвилює всіх. Я радий, що у нас тут дуже потужна підтримка не тільки на політичному рівні», - сказав Зеленський після закінчення зустрічі у Стамбулі.

    Нагадаємо, 8  серпня Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм.

    Вселенський патріарх провів екскурсію Зеленському у соборі Святого Георгія.

    За інформацією ЗМІ, між офісом Зеленського і представниками Константинополя виникли непорозуміння.

    Читайте також
    Туреччина Крим Донбас церква Володимир Зеленський Україна президент Вселенський патріарх Варфоломій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ