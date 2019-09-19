Зеленський обговорив із віцепрезидентом США безпекову допомогу Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський та Майк Пенс

Зеленський подякував Пенсу за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом.

Про це повідомляється на сайті президента.

Зеленський подякував Пенсу за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть.

Також він підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони.

Сторони констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення.

Було також підкреслено обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні.

Президент України поінформував віцепрезидента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції у нашій країні.

Зі свого боку Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади.

Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся в Польщі з віцепрезидентом США Майком Пенсом.

Останній запевнив президента України у незмінній підтримці США.

Також вони обговорили майбутню зустріч Зеленського з Трампом та допомогу Україні.