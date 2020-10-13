Зеленський підписав закон про процедуру банкрутства



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5 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 2276 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства

Документ спрямований на недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо процедури банкрутства. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства“ № 686-ІХ, який парламент ухвалив 5 червня 2020 року», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документ спрямований на усунення недоліків Кодексу України з процедур банкрутства та недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій.

Згідно з підписаним законом, провадження у справах про банкрутство боржників — казенних підприємств та бюджетних установ, а також санація таких боржників до відкриття провадження у справі про банкрутство не допускається.

Також вказаний документ дасть змогу господарським судам здійснювати провадження у справах про банкрутство у встановлені Кодексом процесуальні строки, що стимулює інвестиційну та кредитну сфери економіки.

Нагадаємо, 5 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 2276 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства.