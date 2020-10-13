Рада готується підняти штрафи для бізнесу за порушення карантину



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Парламентар уточнив, що даний законопроєкт вже пройшов погодження в комітеті.

За недотримання карантинних норм планують штрафувати від 31 до 51 тисячі гривень, - Радуцький

Верховна Рада України готується підняти штрафи для бізнесу за порушення карантину. Про це в ефірі Громадського радіо розповів наредп від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За словами Радуцького, за недотримання карантинних норм планують штрафувати на суму до 51 тисячі гривень.

Нардеп запевнив, що на наступній сесії Ради внесуть законопроєкт про посилення відповідальності підприємців за порушення карантину.

«Штрафи становитимуть від 31 до 51 тисячі гривень. Якщо, наприклад, це торговий центр, то охорона не має пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, позакривати ми їх не можемо, це неправильно, економіка не витримає ще одного локдауну», – наголосив Радуцький.

Парламентар уточнив, що даний законопроєкт вже пройшов погодження в комітеті.

Як повідомлялося, в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня.