Всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону – КВУ
Виборчий кодекс чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах
Комітет виборців України занепокоєний ініціативою президента Володимира Зеленського щодо проведення всенародного опитування у день голосування на місцевих виборах. Про це повідомляє пресслужба комітету.
У КВУ підкреслюють, що ця ініціатива суперечить закону.
«Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом», – сказано у повідомленні.
У КВУ вказують на незрозумілість того, які саме юридичні механізми можуть використати для проведення таких опитувань:
- хто проводитиме опитування,
- як визначатимуться питання,
- як відбуватиметься процедура голосування,
- опитування проводитиметься у приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами,
- які юридичні наслідки матимуть результати опитування.
«У разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій – це суперечитиме чинному законодавству. Виборчий кодекс чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах та визначає повноваження членів виборчих комісій», – зазначається у повідомленні.
Комітет також звертає увагу, що до дня голосування залишається 12 днів, а будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес.
«Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян», – вказано у повідомленні.
КВУ наголошує, що у теперішніх умовах дотримання цих базових правил є неможливим і може розглядатися як маніпулятивна технологія та спроба впливу на результати голосування.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях громадянам запропонують відповісти на п'ять питань.