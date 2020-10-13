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    Всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону – КВУ

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    До дня голосування залишається 12 днів, а будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес - КВУ - Всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону – КВУ
    До дня голосування залишається 12 днів, а будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес - КВУ

    Виборчий кодекс чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах

    Комітет виборців України занепокоєний ініціативою президента Володимира Зеленського щодо проведення всенародного опитування у день голосування на місцевих виборах. Про це повідомляє пресслужба комітету.

    У КВУ підкреслюють, що ця ініціатива суперечить закону.

    «Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом», – сказано у повідомленні.

    У КВУ вказують на незрозумілість того, які саме юридичні механізми можуть використати для проведення таких опитувань:

    • хто проводитиме опитування,
    • як визначатимуться питання,
    • як відбуватиметься процедура голосування,
    • опитування проводитиметься у приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами,
    • які юридичні наслідки матимуть результати опитування.

    «У разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій – це суперечитиме чинному законодавству. Виборчий кодекс чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах та визначає повноваження членів виборчих комісій», – зазначається у повідомленні.

    Комітет також звертає увагу, що до дня голосування залишається 12 днів, а будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес.

    «Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян», – вказано у повідомленні.

    КВУ наголошує, що у теперішніх умовах дотримання цих базових правил є неможливим і може розглядатися як маніпулятивна технологія та спроба впливу на результати голосування.

    Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях громадянам запропонують відповісти на п'ять питань.

    соцопитування вибори Володимир Зеленський
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