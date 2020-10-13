Всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону – КВУ



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До дня голосування залишається 12 днів, а будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес - КВУ

Виборчий кодекс чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах

Комітет виборців України занепокоєний ініціативою президента Володимира Зеленського щодо проведення всенародного опитування у день голосування на місцевих виборах. Про це повідомляє пресслужба комітету.

У КВУ підкреслюють, що ця ініціатива суперечить закону.

«Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом», – сказано у повідомленні.

У КВУ вказують на незрозумілість того, які саме юридичні механізми можуть використати для проведення таких опитувань:

хто проводитиме опитування,

як визначатимуться питання,

як відбуватиметься процедура голосування,

опитування проводитиметься у приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами,

які юридичні наслідки матимуть результати опитування.

«У разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій – це суперечитиме чинному законодавству. Виборчий кодекс чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах та визначає повноваження членів виборчих комісій», – зазначається у повідомленні.

Комітет також звертає увагу, що до дня голосування залишається 12 днів, а будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес.

«Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян», – вказано у повідомленні.

КВУ наголошує, що у теперішніх умовах дотримання цих базових правил є неможливим і може розглядатися як маніпулятивна технологія та спроба впливу на результати голосування.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях громадянам запропонують відповісти на п'ять питань.