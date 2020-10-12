Зеленський підписав закон про незалежність бюджетів територіальних громад



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Зміни до Бюджетного кодексу в частині місцевого самоврядування набудуть чинності у січні

Президент Володимир Зеленський підписав закон про незалежність бюджетів територіальних громад. Документ набуде чинності з січня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Закон уніфікує визначення терміну «бюджети місцевого самоврядування».

Також закон передбачає:

розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад;

встановлення складу доходів і видатків бюджетів територіальних громад в обсягах, закріплених за бюджетами міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад;

встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні

Наголошується, що відповідні зміни в Бюджетний кодекс обумовлені тим, що 16 квітня Верховна рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», а 17 липня Рада прийняла постанову «Про утворення і ліквідації районів».

«Новий адміністративно-територіальний устрій базового та районного рівнів потребував відповідних змін правових засад функціонування бюджетної системи України», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні новий поділ на райони та територіальні громади. У мережу виклали свіжий Атлас України.