Зеленський подякував українцям, які не виїхали за кордон

Україна зможе захиститись та зможе відбудуватись, запевнив президент

Президент України Володимир Зеленський подякував українцям, які не виїхали з держави. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Зеленський наголосив, що попереду на українців триває важкий час, проте є люди, які залишились та все роблять для перемоги України.

«Попереду – справді важкий шлях. На жаль, інакше неможливо, коли захищаєш свій дім від терористичної навали. Але зрозуміло й те, що попереду – успіх нашої держави. Україна зможе захиститись. Україна зможе відбудуватись. Україна зможе реалізувати всі свої зовнішньополітичні цілі», - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що коли заради перемоги щиро працюють мільйони людей – кожен і кожна на своєму рівні – результат буде обов’язково.

«І ви знаєте, я чомусь дуже рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні. Які, незважаючи ні на що, залишаються тут. Які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу всім вам подякувати. Дякую, що ви у нас є. Дякую, що ви в України є», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна тепер може брати участь у розробці нових стандартів НАТО.