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    Новини

    Зеленський подякував українцям, які не виїхали за кордон

    Зеленський у зверненні подякував людям, які залишаються в Україні - Зеленський подякував українцям, які не виїхали за кордон
    Зеленський у зверненні подякував людям, які залишаються в Україні
    фото: Офіс президента

    Україна зможе захиститись та зможе відбудуватись, запевнив президент

    Президент України Володимир Зеленський подякував українцям, які не виїхали з держави. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    Зеленський наголосив, що попереду на українців триває важкий час, проте є люди, які залишились та все роблять для перемоги України.

    «Попереду – справді важкий шлях. На жаль, інакше неможливо, коли захищаєш свій дім від терористичної навали. Але зрозуміло й те, що попереду – успіх нашої держави. Україна зможе захиститись. Україна зможе відбудуватись. Україна зможе реалізувати всі свої зовнішньополітичні цілі», - наголосив президент.

    Зеленський наголосив, що коли заради перемоги щиро працюють мільйони людей – кожен і кожна на своєму рівні – результат буде обов’язково.

    «І ви знаєте, я чомусь дуже рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні. Які, незважаючи ні на що, залишаються тут. Які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу всім вам подякувати. Дякую, що ви у нас є. Дякую, що ви в України є», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна тепер може брати участь у розробці нових стандартів НАТО.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський подякував українцям, які не виїхали за кордон