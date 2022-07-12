Україна буде брати участь у розробці стандартів НАТО

Україна тепер не лише впроваджує стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів

Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна тепер може брати участь у розробці нових стандартів НАТО. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Зеленський пояснив, чим важливе те, що Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил НАТО.

«Сьогодні хочу відзначити одне рішення, яке виглядає ніби технічним, але за ним – багато і символізму, і дуже змістовної політичної роботи. Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо казати простіше, це про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує в себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів», – розповів президент.

Президент пояснив, чим важливе членство Україні у програмі технологічного співробітництва НАТО.

«Досвід наших військових, можливості українських інституцій, IT-потенціал нашої країни – все це тепер буде українським внеском у розвиток колективної безпеки в Європі. І коли це відбувається на 139-й день повномасштабної війни, якою Росія планувала знищити нас за тиждень, а українська держава не тільки вистояла, не тільки захищається, а ще й розвивається, і допомагатиме розвитку партнерів», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, Україна потребує такої системи гарантій безпеки, яка зможе бути дієвою навіть в умовах, коли країна не є членом НАТО.

Раніше повідомлялося, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про можливі гарантії безпеки, які вона могла б запропонувати Україні після вторгнення Росії.