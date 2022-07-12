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  3. Зеленський попередив українців: попереду – важкий шлях (відео)
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    Новини

    Зеленський попередив українців: попереду – важкий шлях (відео)

    Зеленський підбив підсумки 139-го дня війни<br /><br /> - Зеленський попередив українців: попереду – важкий шлях (відео)
    Зеленський підбив підсумки 139-го дня війни

    фото: Офіс президента

    Президент записав звернення наприкінці 139-го дня повномасштабного вторгнення окупантів

    Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду на українців чекає справді важкий шлях. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    «Попереду – справді важкий шлях. Це розуміють усі. Але зрозуміло й те, що попереду – успіх нашої держави. Коли заради цього щиро працюють мільйони людей – кожен і кожна на своєму рівні – результат буде обов’язково», - заявив Зеленський.

    Він подякував людям, які залишилися і працюють в Україні.

    «Ви знаєте, я чомусь рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні. Які попри все залишаються тут. Які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу подякувати. Дякую, що ви в України є», – зазначив глава держави.

    Нагадаємо, у тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

    Теги: росія окупанти війна військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський попередив українців: попереду – важкий шлях (відео)