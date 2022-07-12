Зеленський попередив українців: попереду – важкий шлях (відео)

Президент записав звернення наприкінці 139-го дня повномасштабного вторгнення окупантів

Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду на українців чекає справді важкий шлях. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Попереду – справді важкий шлях. Це розуміють усі. Але зрозуміло й те, що попереду – успіх нашої держави. Коли заради цього щиро працюють мільйони людей – кожен і кожна на своєму рівні – результат буде обов’язково», - заявив Зеленський.

Він подякував людям, які залишилися і працюють в Україні.

«Ви знаєте, я чомусь рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні. Які попри все залишаються тут. Які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу подякувати. Дякую, що ви в України є», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, у тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.