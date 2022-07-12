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    На Дніпропетровщині і у Харкові лунають вибухи

    Російські окупанти завдали ракетних обстрілів по Дніпропетровщині - На Дніпропетровщині і у Харкові лунають вибухи
    Російські окупанти завдали ракетних обстрілів по Дніпропетровщині
    фото з відкритих джерел

    Мер Нікополя закликав жителів покинути вулиці

    Російські окупанти досі нещадно гатять по українських містах. Ввечері 12 липня про чергові вибухи повідомили у Нікополі та Харкові.

    Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав мешканців Нікополя залишити вулиці.

    Він нагадав, що заборонено оприлюднювати будь-яку інформацію та фото-відео матеріали щодо обстрілу.

    В соцмережах повідомляють, що гучні вибухи лунають у Нікополі та Марганці. За свідченнями свідків, обстріли ведуться збоку Енергодару.

    Окрім того про вибухи повідомляють і у Харкові.

    Чекаємо на офіційну інформацію.

    Як раніше повідомлялося, від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля.

    Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали про понад 20 вибухів.

    Згодом стало відомо, що російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву.

    Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    На Дніпропетровщині і у Харкові лунають вибухи