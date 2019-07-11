Турчинов відповів на заяву Зеленського про люстрацію: Мені не соромно за останні п’ять років



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Екссекретар РНБО Олександр Турчинов

Я дуже добре знаю, в якому стані була Україна 23 лютого 2014 року, і якою вона стала на 19 травня 2019, - заявив Турчинов

Колишній секретар РНБО, а з 23 лютого по 7 червня 2014 року — виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов відповів Володимиру Зеленському на його заяву щодо люстрації усіх чиновників, які працювали після Революції гідності.

Свою відповідь шостому президенту Турчинов розмістив на своїй сторінці у «Фейсбук».

«2014 рік. В найскладніших умовах повної руйнації владної вертикалі і зовнішньої агресії ми змогли захистити та зберегти нашу країну, реанімувати вщент розвалену владу і переддефолтну економіку, відновити обороноздатність України, перезапустити всі інституції, що забезпечують безпеку держави, звільнити значну частину окупованої Росією української землі.

Для Путіна і його маріонеток з «лугандону» наші дії були злочином. Саме тому проти мене і багатьох патріотів України в путінській Росії відкриті кримінальні справи та запроваджені санкції, а фейковий трибунал на окупованій території засудив мене до «найвищої міри покарання», - розповів Турчинов.

Колишній секретар Ради нацбезпеки додав, що сьогодні «із здивуванням дізнався, що до цієї кампанії долучився і пан Зеленський, який запропонував його (Турчинова – ред.) ще й люструвати».

«Мені не соромно за свою діяльність за останні п’ять років. Я дуже добре знаю, в якому стані була Україна 23 лютого 2014 року, і якою вона стала на 19 травня 2019. За всі свої рішення, за всі свої дії я готовий відповідати перед Богом і країною. Але мені шкода, що оточення чинного президента синхронізує його заяви з брудними провокаціями тих, хто веде проти України жорстоку і криваву війну», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Зеленський хоче люстрації усіх, хто керував країною з 2014 року. Він запропонував законопроект, згідно з яким під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств. Також люструвати пропонується народних депутатів України та членів уряду цього періоду. Ця пропозиція майже дослівно повторює ініціативу соратника Віктора Януковича Андрія Портнова, яку той зробив тижнем раніше.

У свою чергу представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.

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